A Brugherio si svolge la Festa della Mongolfiera, un evento che coinvolge la comunità locale e richiama numerosi spettatori. Durante la manifestazione, vengono effettuati voli in mongolfiera e attività legate a questa tradizione. La giornata prevede anche momenti di intrattenimento e incontri con gli appassionati del volo aerostatico. La festa si tiene nel centro della città e si estende per tutta la giornata.

Brugherio (Monza e Brianza) – La città si prepara a celebrare la Festa della Mongolfiera, evento dedicato alla storia del volo aerostatico e alla tradizione che lega Brugherio al mondo del pallone aerostatico, ricordando il primo volo italiano effettuato proprio qui, nella Villa Sormani di Moncucco, dal conte Paolo Andrean i, affascinato dall’impresa dei fratelli Montgolfier, nel lontano 13 marzo 1784. Sono due le celebrazioni tra oggi e domenica 22 a cura dell’amministrazione comunale, a quattro mani con l’associazione culturale Compagnia della Mongolfiera. Un ricco programma di eventi . Per l’occasione è stato preparato un ricco calendario di incontri, attività didattiche e voli dimostrativi aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: Brugherio sale in mongolfiera: la festa per un primato storico; A Brugherio torna la Festa della Mongolfiera tra storia e voli ancorati; Brugherio celebra la Festa della Mongolfiera con due appuntamenti imperdibili.

Brugherio celebra la Festa della Mongolfiera con due appuntamenti imperdibiliLa Festa della Mongolfiera rappresenta un’occasione per riscoprire la storia del volo e vivere un momento di incontro e divulgazione per cittadini, famiglie e appassionati. mbnews.it

A Brugherio torna la Festa della Mongolfiera tra storia e voli ancoratiDue date, il 14 e 22 marzo 2026, con l'Amministrazione comunale e la Compagnia della Mongolfiera: incontri, spettacolo e l'intervento di un ex pilota delle Frecce Tricolore. mbnews.it

Villa Sormani Andreani a Moncucco, frazione di Brugherio. È da questo giardino che venne effettuato il primo volo italiano in mongolfiera - facebook.com facebook