Brugherio | 1784 il primo volo italiano in mongolfiera

A Brugherio si ricordano i 239 anni dal primo volo italiano in mongolfiera, avvenuto il 13 marzo 1784. La celebrazione si svolge oggi e domenica 22 marzo, con eventi dedicati a questa storica impresa. La città rende omaggio a questa data fondamentale nella storia dell'aviazione, coinvolgendo la comunità in iniziative commemorative.

Brugherio celebra oggi e domenica 22 marzo il primato del primo volo italiano in mongolfiera, risalente al 13 marzo 1784. L’evento unisce storia locale e divulgazione scientifica con la partecipazione attiva della Compagnia della Mongolfiera e dell’amministrazione comunale. L’inizio ufficiale si registra stasera alle 16 nella sala consiliare di piazza Cesare Battisti 1, dove verranno illustrati i dettagli del programma filatelico e le testimonianze storiche legate al conte Paolo Andreani. La celebrazione mira a riscoprire le radici dell’aviazione italiana partendo da Villa Sormani di Moncucco. Dalla Sala Consiliare al Cielo: Il Programma Operativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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