Broggi guida Confesercenti | Fidenza diventa hub urbano

Il nuovo ciclo amministrativo di Confesercenti Fidenza è iniziato con Alessandro Broggi alla guida, confermato all’unanimità dall’assemblea degli associati. Il mandato coprirà il periodo dal 2026 al 2030. La nomina segna l’avvio di una fase di gestione per l’associazione, con Broggi che assume ufficialmente il ruolo di presidente.

Il nuovo ciclo amministrativo di Confesercenti Fidenza è ufficialmente avviato con Alessandro Broggi alla guida, confermato all’unanimità dall’assemblea degli associati per il mandato che copre il periodo dal 2026 al 2030. La città emiliana si prepara a una fase di consolidamento dove il commercio locale non sarà solo un motore economico, ma il cuore pulsante della vita sociale e culturale del territorio. La continuità nella leadership promette di rafforzare l’integrazione tra attività commerciali, istituzioni e comunità residente. Non si tratta di un semplice cambio formale, ma di una strategia precisa per trasformare il centro storico in un hub urbano moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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