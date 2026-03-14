Brescia frenato dall’Alcione | a Sesto è solo un timido 0-0 Gli highlights

Il Brescia affronta l’Alcione a Sesto San Giovanni e termina con un pareggio a reti inviolate. La partita si conclude senza reti, segnando la terza gara consecutiva senza gol per i biancazzurri. La squadra di casa non riesce a sbloccare il risultato, mentre l’Alcione si difende con ordine, mantenendo la porta inviolata fino al triplice fischio.

I biancazzurri partono meglio ma si spengono nella ripresa: terza gara senza gol e pressione crescente sul secondo posto Un’altra occasione mancata. Il Brescia esce da Sesto San Giovanni con un pareggio che pesa più di quanto dica il punteggio: lo 0-0 contro l’Alcione conferma il momento complicato dei biancazzurri, che per la terza partita consecutiva non riescono a trovare la via della rete e vedono assottigliarsi il margine in classifica. L’avvio del Brescia è incoraggiante e decisamente più intraprendente rispetto alle ultime uscite.La prima occasione arriva subito. Al 2’ Valente riesce a liberarsi in area nonostante la pressione di Miculi e prova la conclusione di sinistro mentre cade: Agazzi è attento e devia in corner. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Serie C, Novara-Union Brescia 0-0. Pari senza emozioni: gli highlights

Brescia vince il big match: Venezia stesa 104-93. Gli highlightsBrescia chiude l’anno nel modo migliore possibile, con una prova di forza che vale molto più dei due punti in classifica.

Contenuti utili per approfondire Brescia frenato

Brescia fischiato: 0-0 con l’Alcione, secondo posto sempre più a rischioDopo un primo tempo più aggressivo del solito, la squadra di Corini s’incarta e butta via altri due punti. Squadra a rapporto sotto la Curva, ora il Trento può accorciare a -1 ... giornaledibrescia.it

Diretta Alcione Milano Brescia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Breda per la trentaduesima giornata di Serie C 2025/2026, girone A.Termina qui la diretta Alcione Milano Brescia, risultato di 0-0. Un punteggio prevedibile soprattutto dopo un secondo tempo con pochissime occasioni: quantomeno nella frazione iniziale abbiamo potuto ... ilsussidiario.net