Brescia frenato dall’Alcione | a Sesto è solo un timido 0-0 Gli highlights

Da bresciatoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brescia affronta l’Alcione a Sesto San Giovanni e termina con un pareggio a reti inviolate. La partita si conclude senza reti, segnando la terza gara consecutiva senza gol per i biancazzurri. La squadra di casa non riesce a sbloccare il risultato, mentre l’Alcione si difende con ordine, mantenendo la porta inviolata fino al triplice fischio.

I biancazzurri partono meglio ma si spengono nella ripresa: terza gara senza gol e pressione crescente sul secondo posto Un’altra occasione mancata. Il Brescia esce da Sesto San Giovanni con un pareggio che pesa più di quanto dica il punteggio: lo 0-0 contro l’Alcione conferma il momento complicato dei biancazzurri, che per la terza partita consecutiva non riescono a trovare la via della rete e vedono assottigliarsi il margine in classifica. L’avvio del Brescia è incoraggiante e decisamente più intraprendente rispetto alle ultime uscite.La prima occasione arriva subito. Al 2’ Valente riesce a liberarsi in area nonostante la pressione di Miculi e prova la conclusione di sinistro mentre cade: Agazzi è attento e devia in corner. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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