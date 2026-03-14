L'ex portiere italiano Simone Braglia ha commentato la partita tra Milan e Lazio, affermando che per lui il Milan ha già vinto il campionato domenica scorsa. Ha inoltre sottolineato che i rossoneri potrebbero trovarsi in difficoltà nel prossimo incontro contro la Lazio. Le sue parole si concentrano sulla sfida tra le due squadre e sul possibile rischio per i milanisti.

In vista di Lazio-Milan, molte voci del mondo del calcio stanno rilasciando alcune dichiarazioni. Quest'oggi a parlare è stato Simone Braglia, ex portiere italiano, ai microfoni di TMW Radio. L'estremo difensore ha voluto spendere alcune apre sia sui rossoneri che sui nerazzurri, facendo riferimento al derby della scorsa domenica (vinto dai ragazzi di Allegri grazie al gol di Estupinan). La squadra di Chivu si trova a 7 punti di distanza da Allegri, situato al 2 posto in classifica, ma chi rischia di più in questa giornata? Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Braglia: LEGGI ANCHE: Milan, anche Zabarelli nel mirino: ecco chi è e come gioca il brasiliano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia: “Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa, con la Lazio rischia”

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