Boves | Rottweiler morde bimba di 3 anni codice giallo

A Boves, nella frazione di Castellar, una bambina di tre anni è stata morsa da un rottweiler di proprietà di una famiglia locale. L'incidente ha portato al codice giallo. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e valutare le condizioni della bambina. La famiglia proprietaria degli animali ha collaborato con le autorità durante le operazioni.

Un evento drammatico ha scosso la tranquilla frazione di Castellar, nel comune di Boves, dove una bambina di tre anni è stata aggredita da uno dei quattro rottweiler di proprietà della famiglia. L’incidente si è verificato nel cortile privato dell’abitazione, in una zona verde prossima al lago artificiale di via Tetti Molettino a Rivoira, luogo frequentato da residenti e famiglie. La piccola, dopo aver subito ferite alla testa e al volto, è stata immediatamente trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino grazie all’intervento del 118 e dell’elisoccorso. Al momento del ricovero le condizioni sono state valutate come serie ma senza pericolo immediato per la vita, ricevendo un codice giallo che ha portato a un intervento chirurgico per le suture necessarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boves: Rottweiler morde bimba di 3 anni, codice giallo Articoli correlati Ragazza di 21 anni finisce in ospedale in codice giallo: tre soccorsi per persone ubriache nella notte in provinciaDa Erba a Villa Guardia, tra l’una e le quattro passate: tre interventi in poche ore. Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini sono in ansia, la bimba si morde le mani Daughter and Rottweiler Share an Adorable Bond || ViralHog