Un uomo è stato condannato a tre anni e cinque mesi di reclusione e a una multa di 900 euro per aver aggredito un militare che lo inseguiva. La sentenza si riferisce a un episodio di rapina impropria, durante il quale ha usato violenza per sottrarre un oggetto. La vicenda si è svolta in un contesto di intervento delle forze dell’ordine.

Tre anni e cinque mesi di condanna per rapina impropria (cioè con violenza volta a tenere la refurtiva), più 900 euro di multa. È la condanna col rito abbreviato emessa ieri dal giudice Luigi Tirone per il 31enne tunisino Marauane Ben Hicham Bouaziz, nato in Italia e domiciliato a Correggio, arrestato nella notte del 7 febbraio per il blitz al ’ Mister Frozen ’ di Scandiano. Lui e un complice erano entrati nel punto vendite, ma i vicini avevano sentito rumori sospetti e dato l’allarme. Bouaziz era stato fermato dai carabinieri mentre cercava di scappare, l’altro si è dileguato. Era stato trovato con 840 euro che aveva subito restituito, mentre la somma totale rubata si aggira sui duemila euro, più i danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte al militare che lo insegue. Condannato a 3 anni e 5 mesi

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