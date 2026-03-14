Borussia Dortmund-Augsburg 2-0 | Adeyemi e Reggiani colmano le distanze dal Bayern

Il Borussia Dortmund ha battuto l’Augsburg 2-0 in una partita della Bundesliga. Adeyemi ha segnato il primo gol, seguito da Reggiani che ha siglato il raddoppio. La vittoria ha portato il club a ridurre a nove punti il divario dal Bayern Monaco, che guida la classifica. La partita si è giocata sabato e ha visto i padroni di casa imporsi senza subire reti.

Breaking: Il Borussia Dortmund ha ridotto a nove punti il??divario con il Bayern Monaco capolista della Bundesliga vincendo 2-0 sull’Augsburg sabato. I gol di Karim Adeyemi e Luca Reggiani hanno permesso alla squadra di Nico Kovac di approfittare del pareggio per 1-1 del Bayern a Leverkusen, mettendo un po’ di pressione in più sui campioni in carica. Il Dortmund passa in vantaggio dopo 13 minuti quando il cross deviato di Maximilian Beier si adatta bene a Adeyemi che spara in fondo alla rete. La traversa ha negato due volte il Dortmund nell’arco di sei minuti prima dell’intervallo, con Beier contrastato prima che Adeyemi vedesse un tiro potente dopo una mossa fluida che si schiantava contro il legno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Borussia Dortmund-Augsburg 2-0: Adeyemi e Reggiani colmano le distanze dal Bayern Articoli correlati Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 3-1, Adeyemi accorcia le distanzeCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. LIVE Alle 21 Borussia Dortmund-Inter, le ultime: c'è Thuram, dal 1' Adeyemi(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Una selezione di notizie su Borussia Dortmund Augsburg 2 0 Adeyemi... Temi più discussi: Borussia Dortmund-Augsburg: probabili formazioni e streaming gratis della gara; Borussia Dortmund – FC Augsburg im TV: Anstoßzeit, Sender und Statistik; Kovac: Dortmund non ha ancora ottenuto nulla; Il Borussia Dortmund passa a Colonia, Stoccarda agganciato dal Lispia e staccato dall'Hoffenheim. Bundesliga 2025-2026: Borussia Dortmund-Augsburg, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg, ventiseiesima giornata di Bundesliga. Calcio d'inizio alle 15.30 al Signal Iduna Park ... sportal.it Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute im Live Stream und live im TV?In der Bundesliga muss der BVB heute gegen den FC Augsburg ran. Ob die Partie bei Sky oder DAZN übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei GOAL. goal.com Luca Reggiani, difensore italiano classe 2008, ha segnato il suo primo gol con la maglia del Borussia Dortmund contro l’Augsburg x.com