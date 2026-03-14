Un’esplosione ha colpito una scuola ebraica ad Amsterdam, danneggiando l’edificio. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti subito sul posto e hanno limitato i danni. La responsabilità dell’attacco viene attribuita a un gruppo sciita, che ha rivendicato l’azione firmando con una nuova sigla del terrore.

Un'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e i danni alla scuola sono stati limitati. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza che sembrano mostrare una persona far detonare un ordigno. Da quando sono iniziati gli attacchi congiunti Stati Uniti e Israele contro l'Iran il mese scorso, scuole, sinagoghe e istituzioni ebraiche in tutto il mondo hanno rafforzato le misure di sicurezza. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo islamista sciita legato a Teheran. È stato pubblicato un video dell'esplosione. Lo riferisce Times of Israel, facendo riferimento a un filmato postato dall'Islamic Movement of the Companions of the Right'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bomba alla scuola ebraica ad Amsterdam. Firmata dai "compagni" sciiti, nuova sigla del terrore

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