A Bolzano, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato accusato di aver commesso 19 reati, tra cui minaccia aggravata con arma da fuoco, agendo con atteggiamenti spregiudicati e violenti. L’arresto è stato disposto dopo un’indagine condotta dalla Squadra Mobile, che ha portato all’esecuzione della misura cautelare domiciliare.

È stato disposto un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano di 47 anni, ritenuto responsabile di 19 capi d’imputazione tra cui la minaccia aggravata con utilizzo di arma da fuoco. L’ordinanza, eseguita dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, rappresenta l’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano. Le indagini e il ruolo della Squadra Mobile Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bolzano ha condotto un’attività investigativa approfondita che ha permesso di raccogliere un quadro probatorio dettagliato a carico dell’indagato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bolzano, 47enne arrestato per minaccia aggravata e altri 19 reati: agiva con "spregiudicatezza e violenza"

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