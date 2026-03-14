Bologna uomo nudo con uno straccio in testa insegue due escursioniste sulla Via degli Dei

A Bologna, due escursioniste trentenni hanno notato un uomo nudo con uno straccio in testa che le inseguiva lungo la Via degli Dei. L’uomo si muoveva silenzioso tra la vegetazione, senza indossare vestiti, tranne lo straccio a coprire la testa. Le donne hanno preso immediatamente distanza e hanno informato le autorità. La scena si è svolta in un tratto di sentiero frequentato da escursionisti.

Le ragazze - entrambe trentenni - si sono accorte che un uomo, completamente nudo a parte la testa coperta da uno straccio, le stava inseguendo, muovendosi silenzioso tra la vegetazione. È accaduto lungo il percorso della Via degli Dei. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Paura per due escursioniste lungo la Via degli Dei: “Inseguite da un uomo nudo”Bologna, 14 marzo 2026 – Due escursioniste di 30 anni sarebbero state seguite da un uomo completamente nudo a parte la testa, che era coperta da uno... Escursioniste inseguite da un uomo nudo: intervengono i carabinieriI carabinieri di Sasso Marconi sono intervenuti sulla via degli Dei per identificare un uomo che ha molestato due escursioniste. Altri aggiornamenti su Bologna uomo nudo con uno straccio in... Discussioni sull' argomento Sono venuto a Bologna per la magistrale con la borsa di studio. Senza devo lasciare l’università; Siamo sicuri di volerlo fare?: il dietro le quinte di Tredici Pietro sul duetto col papà. Poi svela chi sono gli altri 12; La lezione di Renzo Rosso: Il lusso ha esagerato, rallenterà: sono cambiati gli stili di vita; Albergo gratuito a chi assiste un parente in ospedale a Bologna. Bologna, Hiv trasmesso alla figlia e non curato: la madre sapeva di essere sieropositiva, era in cura poi rimase incinta e sparì x.com Il fondatore di Diesel e Otb inaugura l’anno accademico della Bologna Business School. La crisi Niente tornerà come prima, si deve cambiare strategia - facebook.com facebook