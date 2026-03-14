bollate ruba una borsetta in chiesa durante la messa e fugge

Una donna conosciuta in città per aver compiuto rapine in supermercati e bar ha rubato una borsetta durante la messa nella chiesa San Martino di Bollate. L’episodio è avvenuto domenica sera, quando la donna è entrata nel luogo di culto, ha preso la borsa e si è allontanata rapidamente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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