Bollate misterioso inquinamento delle acque del Pudiga

A Bollate si è verificato un nuovo sversamento di sostanze inquinanti nel torrente Pudiga, che attraversa il centro della città. Le acque del fiume sono state interessate da un misterioso inquinamento, con evidenze di sostanze dannose. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno indagando sull’origine del fenomeno. Nessuna informazione sulle cause o sui responsabili è ancora stata resa nota.

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