Bocchino | la casta dei 2000 giudici controlla la giustizia

Nel dibattito televisivo di sabato 14 marzo 2026, Italo Bocchino ha affermato che la magistratura italiana è composta da circa 2000 giudici che gestiscono la giustizia senza alcun controllo diretto da parte degli elettori, evidenziando una presunta autonomia e isolamento rispetto alla politica e alla società civile.

Nel dibattito televisivo di sabato 14 marzo 2026, Italo Bocchino ha messo in discussione la natura chiusa della magistratura italiana, definendola una casta che si gestisce autonomamente senza il controllo degli elettori. Durante l’intervento nel programma Otto e mezzo su La7, il direttore editoriale del Secolo d’Italia ha contrapposto questo sistema alla politica, dove le elezioni ogni cinque anni garantiscono un ricambio costante. La discussione si è focalizzata sulla riforma della giustizia proposta da Giorgia Meloni, destinata a essere sottoposta al referendum dei giorni 22 e 23 marzo. I numeri emersi dal confronto illustrano uno squilibrio strutturale: su circa 10mila magistrati attivi, solo 2mila sono iscritti alle correnti interne, rappresentando il 20% del totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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