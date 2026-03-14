BNI Corsaro Nero | 18 milioni di euro in tre anni

Ieri si è festeggiato il terzo anniversario del Capitolo BNI Corsaro Nero nel Forte dell’Annunziata a Ventimiglia. In questo periodo, il capitolo ha accumulato un totale di oltre 18 milioni di euro di affari. La cerimonia ha riunito i membri per celebrare i risultati raggiunti in tre anni di attività. Il bilancio ufficiale evidenzia la crescita del gruppo e il volume di scambi tra i partecipanti.

Il terzo anniversario del Capitolo BNI Corsaro Nero si è celebrato ieri nel Forte dell’Annunziata a Ventimiglia, con un bilancio di riferimento che supera i 18 milioni di euro generati in tre anni. La presidente Elisabetta Marchetti ha guidato i 41 membri del gruppo nell’accoglienza degli ospiti, tra cui il sindaco Flavio Di Muro e l’amministratore delegato Marco Cornacchia, per illustrare come la rete di referenze strutturate stia trainando l’economia locale. L’evento non è stato una semplice festa, ma una dimostrazione tangibile di come le dinamiche di rete possano trasformarsi in valore economico reale per il territorio della provincia di Imperia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BNI Corsaro Nero: 18 milioni di euro in tre anni Articoli correlati South working, dalla Regione 18 milioni per le imprese che assumeranno nei prossimi tre anniPronta a partire una misura in grado di favorire nuove assunzioni di lavoro nell'isola in modalità agile. Leggi anche: Porto, tasse non pagate da 13 anni recuperati oltre tre milioni di euro