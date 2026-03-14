Blitz in casa la droga finisce nella stufa

Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato un uomo mentre stava cedendo droga. Quando sono arrivati, ha cercato di eliminare la sostanza gettandola nella stufa e tentando di bruciarla, ma le forze dell’ordine hanno impedito che lo facesse. La droga è stata recuperata e sequestrata. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

Scoperto mentre cedeva droga, quando gli agenti sono arrivati a casa sua per la perquisizione ha tentato di far sparire lo stupefacente gettandolo nella stufa e provando a bruciarlo. Il tentativo però non è bastato a evitare la denuncia. Protagonisti della vicenda due giovani, entrambi segnalati all’autorità giudiziaria al termine di un’operazione condotta dalla Polizia locale di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con il Comando di Arcisate. L’intervento risale alla serata del 6 marzo, quando durante un servizio di controllo del territorio gli agenti hanno sorpreso i due in flagranza mentre effettuavano una cessione di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz in casa, la droga finisce nella stufa Articoli correlati Blitz nella casa della droga: 24enne arrestato con mezzo chilo di hashishI Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno arrestato un 24enne italiano ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di... Uomo trovato morto in casa accanto alla stufa con ustioni sul corpo nella BergamascaUn uomo di 81 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua casa a Corna Imagna, nella Bergamasca. Millonario se enamora de su HERMANA Approfondimenti e contenuti su Blitz in casa la droga finisce nella... Temi più discussi: Blitz in casa, la droga finisce nella stufa; Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia; Blitz dei carabinieri: in casa un chilo di cocaina e pistole modificate, due arresti; FURTO IN CASA IN VIA PIAVE: BLITZ IN POCHI MINUTI. Blitz in casa, la droga finisce nella stufaScoperto mentre cedeva droga, quando gli agenti sono arrivati a casa sua per la perquisizione ha tentato di ... msn.com A Lavena Ponte Tresa la polizia locale intercetta un giro di spaccio, il blitz in casa, il fumo che finisce nella stufaOperazione a casa di un sospetto pusher Cresce la preoccupazione per il numero di dodicenni e tredicenni trovati con stupefacenti: sotto la lente anche possibili collegamenti con fornitori svizzeri ... varesenews.it Blitz della Polizia Locale nel centro storico di Napoli: a casa di un 22enne trovati decine di cellulari, numerose sim e documenti con IBAN di conti correnti. Durante la perquisizione scoperta anche droga pronta per il confezionamento. Il giovane è stato denunci - facebook.com facebook Lega e Fratelli d’Italia con un blitz in commissione hanno cercato di portare a 5 anni il termine per il lavoro interinale. In un mercato del lavoro in cui si dovrebbe agire per stabilizzare la manodopera che scarseggia si cerca di andare nella direzione opposta. x.com