La Guardia di Finanza ha effettuato un blitz a Vedelago, nel trevigiano, sequestrando circa 2000 euro e individuando circa 900 clienti coinvolti in un’attività di sfruttamento sessuale. L’operazione ha portato alla scoperta di una rete che gestiva questa attività nel territorio. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali persone coinvolte o altri provvedimenti adottati.

La Guardia di Finanza ha sgominato una rete di sfruttamento sessuale operativa a Vedelago, nel cuore del territorio trevigiano. La titolare cinese è stata arrestata in flagranza mentre gestiva un centro benessere che nascondeva un giro di prostitute. Quasi novecento clienti sono stati identificati nelle indagini. L’operazione ha portato alla cattura della maitresse e al sequestro di oltre due mila euro nascosti nei muri e nei mobili modificati. Le ragazze coinvolte, tutte di nazionalità cinese, vivevano all’interno dello stesso edificio dove venivano costrette a fornire prestazioni sessuali. Un sistema organizzato che operava h24 con un tariffario preciso per ogni tipo di servizio richiesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Vedelago: 900 clienti, 2000 euro sequestrati

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