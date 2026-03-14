Blight | Survival conquista il pubblico al Future Games Show dopo il nuovo gameplay

Durante il Future Games Show Spring Showcase 2026 è stato mostrato un nuovo gameplay di Blight: Survival, un action-horror in arrivo. Il filmato ha attirato l’attenzione del pubblico, evidenziando le caratteristiche di gioco e il suo stile visivo. La presentazione ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati, che ora attendono con interesse ulteriori dettagli sul titolo.

Il nuovo filmato mostrato durante il Future Games Show: Spring Showcase 2026 ha riportato grande attenzione su Blight: Survival, uno dei progetti più interessanti tra gli action-horror in arrivo. Dopo la presentazione del nuovo gameplay, il titolo ha raggiunto un traguardo importante su Steam, superando 1,5 milioni di aggiunte alla lista dei desideri. L’editore Behaviour Interactive ha celebrato il risultato con un messaggio ufficiale pubblicato sulla piattaforma, ringraziando la community per il supporto dimostrato negli ultimi anni. “Grazie per averci aiutato a raggiungere 1,5 milioni di wishlist su Steam, è un traguardo enorme”, ha dichiarato il team. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Blight: Survival conquista il pubblico al Future Games Show dopo il nuovo gameplay Articoli correlati Cordura è stato presentato al Future Games Show 2026: si tratta di un horror psicologico cooperativoIl Future Games Show: Spring Showcase 2026 si è aperto con la presentazione di Cordura, un nuovo progetto horror sviluppato dallo studio Garage51. Future Games Show: 40 titoli, dirette e sottotitoliLo scenario del 12 marzo 2026 vede l’attivazione di una finestra temporale specifica per il pubblico italiano, con la trasmissione in diretta... Una raccolta di contenuti su Future Games Show Blight Survival conquista tutti al Future Games Show dopo il nuovo GameplayIl nuovo filmato di gameplay mostrato durante il Future Games Show: Spring Showcase 2026 ha riacceso i riflettori su Blight: Survival, che nelle ultime ore ha raggiunto un traguardo molto importante ... techgaming.it Dopo il trailer del Future Game Show, Blight: Survival è stato inserito in moltissime liste dei desideriL'editore Behaviour Interactive ha annunciato su Steam che Blight: Survival è stato aggiunto a 1,5 milioni di liste dei desideri sulla piattaforma. Proprio ieri sera, in occasione del Future Games Sho ... msn.com