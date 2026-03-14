Bizhan Bassiri quel nottambulo che narra il mondo

Bizhan Bassiri è un narratore che si distingue per le sue narrazioni notturne del mondo. Si dedica a raccontare le storie di giovani iraniani coinvolti in lotte e sacrifici, evidenziando i loro sforzi e conquiste. Le sue parole mettono in luce come queste generazioni abbiano affrontato sfide con civiltà, forza e determinazione. Le sue narrazioni sono pubblicate sulla piattaforma

Mostre Un’antologica dedicata all’artista di Teheran al Museo Correr di Venezia, fino al 22 novembre. Mostre Un’antologica dedicata all’artista di Teheran al Museo Correr di Venezia, fino al 22 novembre. «Sono le ragazze e i ragazzi iraniani, quelli che con le lotte e i sacrifici e soprattutto con civiltà, forza e determinazione, passo dopo passo, hanno fatto conquiste immense negli ultimi anni, sono loro ad essere colpiti maggiormente. I bombardamenti azzerano tutto, il nemico esterno ti fa perdere quello che hai conquistato con le manifestazioni, con le rivolte. C’è uno scollamento fra il linguaggio anacronistico e visionario di chi comanda e quello che è il popolo iraniano, colto, sensibile con una forte dimensione poetica e un patrimonio artistico di enorme valore. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Bizhan Bassiri, quel nottambulo che narra il mondo Articoli correlati Un viaggio tra storia, luce ed eternità: il Museo Correr ospita le opere di Bizhan Bassiri | VIDEOIl progetto riunisce opere recenti e lavori che richiamano princìpi e costanti della ricerca di Bassiri, configurando una “quadreria” sovratemporale... Milan, Baresi: “Berlusconi voleva che diventassimo i più forti al mondo. Ripetere quel ciclo? Dico che …”Era il 20 febbraio del 1986 quando Silvio Berlusconi firmò i documenti per perfezionare l'acquisto del Milan. Contenuti e approfondimenti su Bizhan Bassiri Bizhan Bassiri. Principe. Il Nottambulo del Pensiero MagmaticoDal 27 febbraio al 22 novembre 2026, il Museo Correr di Venezia ospita Principe. Il Nottambulo del Pensiero Magmatico, progetto espositivo di Bizhan Bassiri, artista italo-iraniano tra le figure più ... arte.it Il nottambulo del pensiero magmaticoAl Museo Correr di Venezia la grande mostra di Bizhan Bassiri con opere recenti e storiche in dialogo con la Sala delle Quattro Porte. itinerarinellarte.it