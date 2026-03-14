Un ciclista è caduto e si è ferito a Milano, dopo che le ruote della sua bicicletta si sono bloccate sui binari del tram in via Indipendenza. L’incidente si è verificato durante una manovra lungo la strada, provocando una caduta violenta e il conseguente intervento dei soccorsi. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si valutano i danni ai binari.

Un ciclista ha perso l’equilibrio e ha subito una caduta violenta quando le ruote della sua bicicletta si sono bloccate nei binari del tram in via Indipendenza. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, nel tratto stradale compreso tra via Marsala e via Righi, lasciando l’uomo ferito a terra. Una decina di cittadini si è accodata attorno alla vittima per assisterla finché non sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale con un’ambulanza. La catena degli incidenti sui binari. Questo episodio non rappresenta un caso isolato ma si inserisce in una sequenza di eventi simili registrati nel centro cittadino dopo l’installazione delle rotaie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Binari pericolosi: ciclista cade ferito a Milano

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