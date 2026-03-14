Un’indagine ha rivelato che Binance ha trasferito oltre 1,7 miliardi di dollari in criptovalute verso gruppi terroristici in Iran. I fondi sono stati movimentati attraverso vari wallet e transazioni, senza specificare le motivazioni o i destinatari precisi. La scoperta riguarda operazioni effettuate da Binance, che coinvolgono criptovalute e soggetti legati a gruppi terroristici nel paese.

Un’inchiesta ha portato alla luce un trasferimento di oltre 1,7 miliardi di dollari in criptovalute verso gruppi terroristici operanti in Iran. La piattaforma di scambio digitale Binance ha avviato una causa legale contro il quotidiano che ha reso pubblica questa informazione. L’azienda sostiene che la segnalazione interna dei dipendenti sia stata fraintesa come furto di dati sensibili, portando a licenziamenti ingiustificati. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di controlli finanziari e sanzioni internazionali già attivi dal 2023. La situazione economica nazionale non è immune da queste dinamiche globali, dove la trasparenza delle transazioni digitali diventa cruciale per la sicurezza collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Binance sotto accusa: 1,7 miliardi verso l’Iran

Articoli correlati

Bbc sotto accusa per doppio standard: Gaza in prima pagina, Iran ignorato(Adnkronos) – Una controversia ha investito negli ultimi giorni la Bbc e altre testate internazionali, accusate da esponenti diplomatici, politici e...

Sorella uccisa con 13 coltellate. La moglie del killer sotto accusa: si va verso una battaglia legaleSi combatterà a marzo davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, la battaglia giudiziaria sulla sorte di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Binance sotto

Argomenti discussi: Il Dipartimento di Giustizia indaga sull'ipotetico utilizzo di Binance da parte dell'Iran mentre la piattaforma fa causa al Wall Street Journal; BINANCE: Rigetta accuse di violazione sanzioni iraniane da 1,7 miliardi nel Senato USA.