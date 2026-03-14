Bimbo ' pestato' dai compagni alla scuola media

Un episodio di violenza si è verificato all’interno dell’Istituto Comprensivo ‘Francesco Gesuè’ di San Felice a Cancello, dove un bambino è stato colpito dai compagni durante l’orario scolastico. La vicenda ha suscitato attenzione tra genitori e insegnanti, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità scolastiche. Sono in corso indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un episodio di violenza si è verificato all'interno dell'Istituto Comprensivo ‘Francesco Gesuè’ di San Felice a Cancello. Il malcapitato protagonista un 13enne, pestato da due compagni con schiaffi e pugni. Il ragazzino uscito da scuola è stato portato dal padre al punto di primo soccorso a Maddaloni. Dai racconti del giovane, non sarebbe stata la prima volta tanto che il genitore si era rivolto ai familiari dei bulli per stoppare qualsiasi escalation di violenza. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Bomba alla scuola ebraica ad Amstardam. Firmata dai "compagni" sciiti, nuova sigla del terrore Leggi anche: Bomba alla scuola ebraica ad Amsterdam. Firmata dai "compagni" sciiti, nuova sigla del terrore FIGLIODIEGO E STATO SPINTO A TERRA DAI SUOI COMPAGNI DI CALCIO E DA MIRKO IL BULLO..