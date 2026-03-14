Nella serata di venerdì 13 marzo a Bientina, due giovani minorenni sono rimasti feriti in un incidente tra un’auto e una minicar da 125cc. L’incidente si è verificato in via principale del paese, coinvolgendo un veicolo di maggior cilindrata e una piccola minicar. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i ragazzi in ospedale per le cure necessarie.

Un drammatico scontro tra un’automobile e una minicar da 125cc ha coinvolto due giovani minorenni nella serata di venerdì 13 marzo. L’incidente si è verificato in via Manetti, lungo la Strada Provinciale 3 nel comune di Bientina, intorno alle ore 21:00. I Vigili del Fuoco hanno dovuto intervenire con attrezzature specializzate per liberare i due ragazzi dall’abitacolo danneggiato della piccola motocicletta. I feriti sono stati immediatamente trasferiti dal Servizio Sanitario Regionale all’Ospedale di Cisanello. Sul luogo dell’evento, l’Arma dei Carabinieri sta conducendo i rilievi necessari per ricostruire le dinamiche dello scontro e determinare le cause precise. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bientina: scontro auto e minicar, due ragazzi feriti

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