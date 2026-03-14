Biella | weekend piovoso vento a 48 km h e freddo

Il fine settimana a Biella inizia con un cielo coperto e pioggia continua, accompagnata da vento a 48 kmh e temperature rigide. La giornata di sabato 14 marzo 2026 si presenta così, con condizioni atmosferiche avverse che coinvolgono tutta la provincia e limitano le attività all'aperto. La pioggia e il vento sono i principali elementi che caratterizzano questa prima parte del weekend.

Il sabato 14 marzo 2026 si apre sotto un cielo completamente coperto su Biella e sull’intera provincia, segnando l’inizio di un weekend dominato dalle precipitazioni. Le temperature oscillano tra i 9°C notturni e gli 11°C mattutini, mentre l’umidità si mantiene costantemente elevata, toccando picchi del 97% verso sera. Il vento, inizialmente moderato da Est e Sud Est, evolverà in raffiche più intense che potranno superare i 48 kmh nel pomeriggio. Questa configurazione meteorologica non è un evento isolato ma parte di una dinamica climatica regionale che richiede attenzione specifica per la gestione delle infrastrutture e della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella: weekend piovoso, vento a 48 km/h e freddo Articoli correlati Il ciclone Harry porta vento e freddo sulla provincia: raffiche fino a 50 km/h e cielo nuvolosoUn intenso flusso di correnti orientali, innescato dalla presenza del ciclone Harry in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale,... Neve in pianura e vento fino a 100 km orari: weekend da brividi in Emilia RomagnaBologna, 9 gennaio 2026 – Pur senza scomodare le temperature siberiane che in passato colpirono l’Emilia Romagna nei primi giorni dell’anno, il 2026...