Domani mattina, nella valle Cervo, si svolgeranno due eventi sportivi lungo il percorso Biella-Piedicavallo, che copre 18 km con un dislivello di 600 metri. La manifestazione prevede anche una tappa presso la fontana locale. La giornata vedrà la partecipazione di atleti e appassionati che prenderanno parte alle competizioni, creando un momento di incontro tra sport e tradizione.

La valle Cervo si prepara ad ospitare domani mattina, domenica 15 marzo 2026, il doppio appuntamento sportivo che unisce tradizione e competitività. La storica Biella-Piedicavallo raggiunge la sua quarantacinquesima edizione mentre la gara sorella da Campiglia celebra il suo nono anniversario. L’organizzazione è affidata al GAC Pettinengo, che gestirà sia la prova lunga di diciotto chilometri e mezzo che la variante breve di sei chilometri. I costi d’iscrizione sono fissati a venticinque euro per la distanza maggiore e dodici euro per quella ridotta, con la possibilità di iscriversi anche il giorno stesso presso la segreteria gare. Il tracciato e le sfide del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella-Piedicavallo: 18 km, 600m di dislivello e Fontana

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