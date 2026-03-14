Sul Bicigrill di Frassineto si parla di valorizzarlo, ma ancora non si sa se verrà riaperto o se si dovrà aspettare il Giro d’Italia del 2120. L’ex casello idraulico, situato lungo il Sentiero della Bonifica, è stato annunciato come punto di ristoro per ciclisti, camminatori e turisti circa dodici anni fa, ma ad oggi rimane chiuso e inattivo.

Sul Bicigrill di Frassineto si torna a pedalare. ma per ora solo a parole. L’ex casello idraulico lungo il Sentiero della Bonifica, che da una dozzina d’anni doveva diventà un punto di ristoro per ciclisti, camminatori e turisti sudati, continua a restà più fermo di una bici senza catena. A riaccendere la questione è stato Brandi del centrosinistra aretino, che ha fatto un’interrogazione alla Provincia per capì che fine aveva fatto il famoso Bicigrill. E la risposta è arrivata: l’immobile è tornato in mano alla Provincia solo a fine 2024, anche se la concessione era stata disdetta nel 2021. In mezzo? Commissari liquidatori, vicende varie e la solita burocrazia che quando parte. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bicigrill di Frassineto: bene valorizzallo… ma prima o poi lo riaprite o si aspetta il Giro d’Italia del 2120?

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