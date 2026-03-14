Nel biathlon, Lisa Vittozzi ha ottenuto la sua prima vittoria dopo aver conquistato l'oro olimpico, vincendo l'inseguimento in Estonia. Tra gli uomini, Laegreid ha mantenuto le aspettative, mentre Hofer si è classificato settimo. La competizione si è svolta senza stravolgimenti tra i favoriti, confermando la continuità delle prestazioni di alcuni atleti.

A quasi un mese esatto dalla vittoria dell’oro olimpico ad Anterselva, Lisa Vittozzi vince il primo inseguimento da campionessa olimpica in carica. Davanti ai caldissimi quindicimila tifosi che hanno riempito le tribune dell’impianto di Otepää, in Estonia, sede dei Mondiali del prossimo anno, la trentunenne di Sappada ha avuto la meglio su Simon e sul vento che soffiava forte, mandando in difficoltà le atlete. L’azzurra ha vinto grazie a una prova intelligente sugli sci e accorta al poligono dove ha gestito il vento nel migliore dei modi. Alle sue spalle, dopo che Simon è naufragata nell’ultima serie, hanno chiuso la finlandese Minkkinen e la francese Jeanmonnot. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, Vittozzi domina e centra la prima vittoria dopo la medaglia olimpica

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