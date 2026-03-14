Oggi, sabato 14 marzo, si svolge a Otepää, in Estonia, la penultima giornata dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Alle ore 13 si tengono le gare di inseguimento, con la startlist ufficiale e la possibilità di seguire l'evento in streaming. La competizione coinvolge atleti di diverse nazionalità e rappresenta uno dei momenti principali del weekend sportivo.

La penultima giornata del programma di Otepää, in Estonia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena oggi, sabato 14 marzo, le pursuit: alle ore 13.30 italiane la 12.5 km maschile ed alle ore 16.00 italiane la 10 km femminile. L’ Italia sarà protagonista con otto azzurri: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno tra gli uomini Lukas Hofer, Christoph Pircher, Patrick Braunhofer e Nicola Romanin, e tra le donne Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Michela Carrara. La diretta tv delle pursuit della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Discovery Plus e HBO Max, e per la gara delle 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon oggi in tv, Inseguimenti Otepää 2026: orario, startlist, streaming

Articoli correlati

Biathlon oggi in tv, Sprint maschile Otepää 2026: orario, startlist, streamingOggi, giovedì 12 marzo, prenderà il via l’ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon.

Biathlon oggi in tv, Sprint femminile Otepää 2026: orario, startlist, streamingLa seconda gara del programma di Otepää, in Estonia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena oggi,...