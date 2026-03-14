Biathlon dominio di Laegreid nell’inseguimento a Otepää Hofer chiude in top-10

A Otepää, in Estonia, si è svolta la penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon con temperature di 13°C e vento forte. Nell'inseguimento maschile, il norvegese Laegreid ha ottenuto la vittoria, mentre l'italiano Hofer si è piazzato tra i primi dieci. La gara si è disputata su un percorso caratterizzato da condizioni climatiche avverse.

Temperature alte (13°C) e folate di vento a Otepää (Estonia), penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi estoni l’inseguimento maschile ha tenuto banco e si è confermato l’eccezionale momento di forma del norvegese Sturla Holm Lægreid. Lo scandinavo, dopo essersi imposto nella 10 km Sprint in questa sede, ha concesso il bis nella Pursuit, dominando una gara che ai sfiorato la perfezione. Considerando le difficoltà proposte dalle condizioni meteorologiche, il 1920 è qualcosa da raccontare ai nipotini, tenuto conto anche della straordinaria velocità sugli sci stretti (2° tempo nella classifica specifica). Sono 19 vittorie nel percorso agonistico per Lægreid, dunque, che ha inflitto distacchi ciclistici alla concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, dominio di Laegreid nell’inseguimento a Otepää. Hofer chiude in top-10 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid per il bis, Hofer può rimontareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta prova di... Aggiornamenti e notizie su Biathlon dominio di Laegreid... Argomenti discussi: LIVE Biathlon Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | trionfa Laegreid! A Perrot la coppa di specialità Hofer 17mo con tre errori. Biathlon, dominio di Laegreid nell’inseguimento a Otepää. Hofer chiude in top-10Temperature alte (13°C) e folate di vento a Otepää (Estonia), penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi estoni l'inseguimento maschile ... oasport.it Biathlon: Laegreid vince anche la Sprint di Otepaa beffando Jacquelin nell'ultimo giro, 13^ Lukas Hofer.Dopo aver faticato per i primi due terzi di stagione, Laegreid non scende più dal podio e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo la Mass Start di Kontiolahti. neveitalia.it