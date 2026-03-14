Biathlon Coppa del Mondo | Vittozzi si ripete ad Otepaa

Durante la tappa di Otepaa della Coppa del Mondo di biathlon, Lisa Vittozzi si è confermata tra le atlete più in forma della stagione. La sciatrice italiana ha ottenuto un altro risultato positivo, portando a termine la gara con buoni tempi e precisione nelle fucilate. La competizione si è svolta sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, con un'attenzione crescente sulla sua performance.

La stagione di biathlon continua a regalare grandi emozioni all’Italia. Tra le protagoniste assolute spicca ancora una volta Lisa Vittozzi. La campionessa olimpica di Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 nella 10 km pursuit femminile ha conquistato una splendida vittoria anche nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Otepaa, in Estonia. La Vitozzi vince ancora in Estonia. Un successo netto, che conferma il grande stato di forma dell’azzurra. La gara è iniziata con un duello serrato tra Vittozzi e la francese Julia Simon, le due atlete partite praticamente appaiate dopo i risultati della sprint. Nella prima metà della pursuit le due biatlete hanno condiviso la testa della corsa, mantenendo un ritmo elevato sugli sci. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot ad un passo dal successo aritmetico, Vittozzi in lotta per il podioLA GRANDEZZA DELL’OLIMPIONICA! Lisa Vittozzi delizia ad Otepää e domina la gara che la consacrò ai Giochi LA GRANDEZZA DELL’OLIMPIONICA! Lisa... Calendario Coppa del Mondo biathlon Otepää 2026: programma, orari, tv, streamingNel fine settimana tra giovedì 12 e domenica 15 marzo si disputerà l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Otepää, in Estonia,... what a performance from Vittozzi in the #biathlon loop one heats Aggiornamenti e notizie su Biathlon Coppa del Mondo Vittozzi si... Temi più discussi: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot leader della sprint, Vittozzi vicina alla top-5; Tutti i podi e le medaglie internazionali e nazionali 2025-2026 degli atleti FVG; Coppa del Mondo, senza Wierer e Giacomel l'Italia si affida a Vittozzi; Biathlon, coppa del mondo, Vittozzi seconda ad Otepaa. Biathlon, Coppa del Mondo: Vittozzi si ripete ad OtepaaLa stagione di biathlon continua a regalare grandi emozioni all'Italia. Tra le protagoniste assolute spicca ancora una volta Lisa Vittozzi . La campionessa olim ... sportface.it Biathlon, Perrot leader in Coppa del Mondo: Giacomel è terzoNella classifica individuale, Perrot guida con 211 punti, davanti a Johan?Olav Botn (141) ed Emilien Jacquelin (133). Tommaso Giacomel occupa la decima posizione con 72 punti. Nella sprint, Sebastian ... it.blastingnews.com JULIA SCHEIB VINCE LA COPPA DEL MONDO GIGANTE Julia Scheib corona una stagione clamorosa, vincendo il quinto gigante in questa Coppa del Mondo e prendendosi anche il trofeo di specialità. Decisiva l'uscita di Camille Rast, in testa dopo la prim - facebook.com facebook Coppa del mondo di sci, slalom gigante di Are: Rast in testa, esce Hector. Shiffrin, errore grave. Attesa per Goggia Live x.com