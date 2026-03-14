Federico Bernardeschi sta giocando con continuità per il Bologna e nelle ultime settimane il suo nome è stato spesso menzionato da Gattuso tra i possibili convocati per la nazionale italiana. La sua presenza in vista degli spareggi dei prossimi Mondiali in USA, Canada e Messico sembra sempre più probabile. La decisione finale spetta naturalmente alla squadra tecnica.

Federico Bernardeschi si sta prendendo il Bologna nell’ultimo periodo con il centrocampista offensivo che potrebbe anche tornare in nazionale italiana in vista degli spareggi per i prossimi mondiali in USA, Canada e Messico. Gattuso pensa a Bernardeschi per la nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1994, l’ex calciatore di Juventus e Fiorentina è stato tra i migliori in campo durante l’ottavo di finale di Europa League contro la Roma, andando a segno nella gara d’andata per il momentaneo vantaggio dei rossoblu. Calciatore dalle grandi qualità e ottima esperienza a livello internazionale, Federico Bernardeschi potrebbe rappresentare una soluzione di totale affidabilità per Gennaro Gattuso che potrebbe chiamarlo per la semifinale contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bernardeschi in nazionale, Gattuso ci pensa: convocazione sempre più probabile

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