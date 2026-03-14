Bergamo | video intimo condiviso 57enne processato per 20

A Bergamo, un uomo di 57 anni è sotto processo per aver condiviso un video intimo senza il consenso della donna coinvolta. L’indagine ha portato alla luce questa vicenda, che riguarda la diffusione di contenuti sessualmente espliciti attraverso canali non autorizzati. Il procedimento giudiziario è in corso e vedrà il suo svolgimento nelle prossime settimane.

Un processo si svolge a Bergamo, dove un uomo di 57 anni è chiamato a rispondere dell’accusa di aver diffuso video sessualmente espliciti senza il consenso della donna ritratta. La vicenda, iniziata con una denuncia nel giugno del 2022, vede al centro una quarantaseienne di origini brasiliane che viveva sotto lo stesso tetto dell’imputato. Il cuore del caso non è solo la registrazione in sé, ma la sua circolazione virale tra una ventina di persone tramite messaggi di messaggistica istantanea, accompagnati da un invito esplicito a guardare fino alla fine per riconoscere l’identità della protagonista. Mentre le indagini procedono davanti al giudice Rillosi e alla procura guidata dal pm Magnolo, emergono dettagli sulla dinamica relazionale complessa tra i due protagonisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo: video intimo condiviso, 57enne processato per 20 Articoli correlati Bergamo, condivide video intimo: a processo il “regista” 57enneBergamo – Il processo è per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso. Bergamo, 29enne aggredita dopo una notte: 57enne ai domiciliariUn uomo di 57 anni, residente nella provincia di Bergamo, è stato sottoposto ad arresti domiciliari con l’applicazione di un braccialetto elettronico...