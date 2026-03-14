A Bergamo, la Polizia ha arrestato un uomo sospettato di spaccio di droga dopo aver ricevuto una segnalazione tramite l’app YouPol da parte di cittadini. L’intervento si è svolto davanti a un centro scommesse, dove gli agenti hanno fermato il sospettato. La collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini ha permesso di individuare e denunciare lo spacciatore.

Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio e violazione di un provvedimento a Bergamo. L’operazione è stata resa possibile grazie a una segnalazione precisa e tempestiva inviata tramite l’applicazione YouPol, che ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente nei pressi di un centro scommesse, dove un uomo è stato sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti. La segnalazione tramite YouPol: cittadini protagonisti della sicurezza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Bergamo quando una segnalazione dettagliata, corredata da video e foto, è stata trasmessa in tempo reale attraverso l’app YouPol. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bergamo, segnalazione video su YouPol incastra spacciatore davanti al centro scommesse

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