Un uomo di 57 anni di Bergamo è stato chiamato a processo per aver condiviso online un video intimo senza il consenso della persona coinvolta. L'accusa riguarda la diffusione illecita di immagini o filmati sessualmente espliciti. L'indagato dovrà rispondere delle accuse di aver pubblicato contenuti privati su internet. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario aperto nel capoluogo lombardo.

Bergamo – I l processo è per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso. E in questo caso il video in questione è inequivocabile. I mputato un cinquantasettenne: secondo l’accusa avrebbe girato un video amatoriale con la parte offesa, una quarantaseienne di origini brasiliane, senza il suo consenso. Video che avrebbe dovuto rimanere privato e che invece è circolato tra amici dell’imputato e della parte offesa, grazie a whatsapp con un messaggio molto chiaro: “ Guardalo fino alla fine e riconosci chi è ”. BERGAMOTRIBUNALE BG PER PEZZO DELLE 12 ASSOLUZIONIFOTO DE PASCALE La denuncia . La denuncia che ha fatto scattare l’indagine è del giugno 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, condivide video intimo: a processo il “regista” 57enne

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