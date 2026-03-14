Il 14 marzo 2026, il governo ha deciso di non procedere con la riduzione delle accise sulla benzina, nonostante l’aumento di 15,3 centesimi al litro. La decisione è stata annunciata dal ministro delle Imprese, che ha confermato il blocco alla proposta di abbassare le tasse sui carburanti. La discussione sulla questione è tornata a tenere banco nel dibattito pubblico.

Il dibattito sui prezzi dei carburanti si è acceso nuovamente il sabato 14 marzo 2026, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso che ha posto un forte ostacolo all’ipotesi di una nuova riduzione delle accise. Le associazioni di categoria e i sindacati chiedono interventi immediati mentre l’impatto sull’inflazione si riflette già sul carrello della spesa, specialmente per l’ortofrutta siciliana. La questione sarà al centro dell’attenzione anche a livello europeo lunedì 16 marzo, in vista del vertice dei leader dell’Unione Europea previsto per il 19 e 20 marzo. I dati presentati durante la riunione della commissione allerta rapida del Mimit indicano un aumento medio di 15,3 centesimi al litro per la benzina e di 32,2 centesimi per il diesel rispetto alla fine di febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina +15,3 cent: il governo blocca il taglio accise

Articoli correlati

Leggi anche: Carburanti, niente taglio delle accise: cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel

Leggi anche: Stangata benzina e gasolio, si muove il governo: “Stop ai rincari”. Come funziona il taglio delle accise

Tutto quello che riguarda Benzina 15 3 cent il governo blocca il...

Temi più discussi: Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere; Carburanti: Urso, con protrarsi conflitto possibili rischi approvvigionamento materie prime critiche; La guerra dal benzinaio: in Italia il diesel è aumentato di 32 centesimi al litro; Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: quanto ci sono costate due settimane di guerra.

La benzina torna a salire, 3 centesimi in più al litro. Ecco il motivo dei rincariCon l’inizio del 2025, il prezzo della benzina è tornato a toccare quota 1,8 euro al litro, registrando un incremento di 3 centesimi rispetto alla fine del 2024. Questo aumento è legato principalmente ... blitzquotidiano.it

Unem, da gennaio in Italia il gasolio potrebbe costare 3 cent più della benzinaI prezzi dei carburanti sono ai minimi dal 2022 e dal 1 gennaio 2026, a quotazioni attuali, l'allineamento delle accise potrà rendere il gasolio più caro della benzina di 3 centesimi. Lo rende noto il ... ansa.it

Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: quanto ci sono costate due settimane di guerra x.com

Pieni gratis sulla sua auto privata con la carta carburante dell’azienda sanitaria, dove lavorava come dipendente amministrativo: in tutto oltre 475 euro di benzina fino a quando la giustizia non gli ha chiesto il conto. - facebook.com facebook