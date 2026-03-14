Bentornati a casa | il Clair riapre le porte ai suoi ex alunni e docenti

Domenica 29 marzo 2026 l’Istituto Clair riaprirà le sue porte alla storica sede di Riviera Paleocapa 46 per la seconda edizione della Festa degli Ex Alunni. L’evento coinvolgerà ex studenti, ex insegnanti, famiglie e amici della scuola in un momento di incontro e ricordo. La giornata sarà dedicata a celebrare la memoria del luogo e i legami creati nel tempo.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Un luogo della memoria, degli affetti e delle prime scoperte. Domenica 29 marzo 2026 l’Istituto CLAIR riaprirà le porte della storica sede di Riviera Paleocapa 46 per accogliere ex alunni, ex docenti, famiglie e amici della scuola in occasione della II edizione della Festa degli Ex Alunni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare “a casa” tutte le persone che negli anni hanno vissuto la scuola CLAIR: generazioni di bambini, insegnanti ed educatori che hanno condiviso momenti di crescita, studio e amicizia tra le aule e il grande giardino dell’istituto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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