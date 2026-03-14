Il Comune di Belluno si trova in una fase di transizione amministrativa, con un blocco burocratico che coinvolge le attività dei servizi montani e mette a rischio il loro funzionamento. La scadenza del 2026 riguarda alcuni aspetti legati alla gestione amministrativa, mentre le autorità locali sono impegnate a gestire questa situazione di stallo senza indicare cause specifiche.

Il Comune di Belluno si trova in una fase critica di transizione amministrativa, bloccato da un limbo burocratico che minaccia l’operatività dei servizi montani. I consiglieri Riccardo Samaria e Massimo Garzotto hanno sollevato il problema chiedendo alla Giunta chiarezza sul futuro dell’ente e sulla liquidazione della vecchia Unione Montana Bellunese. La scadenza del 1° gennaio 2026 per l’ingresso pieno nella nuova Unione Montana Val Belluna è stata superata senza che il passaggio sia avvenuto. Questa situazione di terra di nessuno impedisce la gestione coordinata di servizi vitali come la forestazione e la protezione civile con i comuni limitrofi quali Limana, Borgo Valbelluna e Sedico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno bloccato: scade il 2026, servizi a rischio

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