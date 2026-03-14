beckham contro beckham la cronologia completa della faida familiare

La faida familiare tra Beckham è al centro dell’attenzione: da una dichiarazione di Brooklyn a un messaggio di auguri, passando per episodi pubblici e tensioni che si sono susseguite nel tempo. La vicenda coinvolge vari membri della famiglia e si sviluppa attraverso diverse occasioni pubbliche e private, con eventi che hanno attirato l’interesse dei media. La sequenza degli avvenimenti traccia un quadro dettagliato di questa controversia.

In una serie di Stories, il ventiseienne ha dichiarato senza mezzi termini di non avere alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con sua madre e suo padre spiegando che alla base della rottura ci sarebbero i loro continui tentativi di far naufragare la relazione con Nicola Peltz, diventata sua moglie nell’aprile 2022. Chi è Nicola Peltz? Americana, 31 anni, è figlia del miliardario Nelson Peltz che ha fatto fortuna come fondatore della società di investimenti Trian Fund Management. Vale 1,6 miliardi di dollari, secondo Forbes. L’ex fotografo e la modella e attrice si sono incontrati al Coachella nel 2017. La coppia si è riavvicinata durante il party di Halloween di Leonardo DiCaprio, due anni dopo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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