Un calciatore ha ricevuto la massima onorificenza della Regione Lombardia, la Rosa Camuna, pochi giorni dopo aver simulato un calcio durante una partita. La premiazione avviene nel contesto di una cerimonia ufficiale, mentre la vicenda ha suscitato reazioni nel mondo sportivo e politico. La decisione di conferire il riconoscimento ha generato discussioni pubbliche e commenti vari.

Dal tuffo in campo alla Rosa Camuna il passo non è breve. Ma nel calcio italiano – e nella politica che spesso gli gira attorno – può diventarlo. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è stato insignito della massima onorificenza di Regione Lombardia, riconoscimento che negli anni è finito nelle mani di imprenditori, dirigenti, associazioni e personalità che hanno segnato la vita economica e civile del territorio. La scelta ha acceso una discussione che travalica il semplice episodio sportivo e si addentra nel territorio, sempre scivoloso, dove calcio, politica e narrazione pubblica si incontrano. Il punto di partenza è noto. Durante Inter-Juve del 14 febbraio scorso, Bastoni accentua un contatto col difensore bianconero Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bastoni simula? E la Regione Lombardia gli conferisce la massima onorificenza

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