A San Siro, i tifosi dell’Inter hanno mostrato il loro sostegno ad Alessandro Bastoni, schierandosi apertamente al suo fianco. Gli ultras della squadra hanno esposto uno striscione con la scritta

A San Siro i tifosi dell’Inter si sono ovviamente schierati al fianco di Alessandro Bastoni. Gli ultras dell’Inter non sono la Regione Lombardia. Che poi il pensiero sia lo stesso, dovrebbe preoccupare la Regione Lombardia che vuole premiare il difensore simulatore. Il difensore nerazzurro non è sceso in campo per Inter -Atalanta, ma era in panchina a causa della contusione alla tibia rimediata durante il derby, ancora non del tutto smaltita. Circa un quarto d’ora dopo l’inizio della sfida contro la Dea, dal secondo anello verde è comparso uno striscione con tre parole: “Bastoni orgoglio nostro”. Non sono mancati nemmeno i cori, simili a quelli che il difensore aveva già ascoltato in casa durante la partita contro il Genoa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Bastoni orgoglio nostro”: non è la Regione Lombardia, stavolta sono gli ultras dell’Inter (com’è normale che sia)

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