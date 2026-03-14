bastoni ha simulato e lo premiano

Regione Lombardia ha deciso di assegnare il riconoscimento «Rosa camuna» a un difensore dell’Inter, accusato di aver simulato durante una partita contro la Juventus. La premiazione si è tenuta di recente, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Il giocatore ha ricevuto il riconoscimento nonostante le polemiche legate alla sua condotta in campo.

Dal tuffo in campo alla Rosa Camuna il passo non è breve. Ma nel calcio italiano - e nella politica che spesso gli gira attorno - può diventarlo. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è stato insignito della massima onorificenza di Regione Lombardia, riconoscimento che negli anni è finito nelle mani di imprenditori, dirigenti, associazioni e personalità che hanno segnato la vita economica e civile del territorio. La scelta ha acceso una discussione che travalica il semplice episodio sportivo e si addentra nel territorio, sempre scivoloso, dove calcio, politica e narrazione pubblica si incontrano. Il punto di partenza è noto. Durante Inter-Juve del 14 febbraio scorso, Bastoni accentua un contatto col difensore bianconero Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Laverita.info

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