Basta alla commistione tra chi accusa e chi giudica | Forza Italia spiega le ragioni del Sì

In piazza Saffi a Forlì, Forza Italia ha allestito oggi un banchetto informativo per promuovere il sì al referendum costituzionale sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento si è tenuto vicino alla sede del partito e ha visto la partecipazione di rappresentanti del movimento che hanno spiegato le motivazioni a sostegno della riforma. La giornata ha coinvolto cittadini interessati a conoscere i dettagli della consultazione.

Incontro con i cittadini per Rosaria Tassinari, Joseph Catalano, Giuseppe Petetta e Barbara Semeraro: "Esigenza comune di assicurare all'Italia una riforma che difenda la dignità della persona" ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Già ufficializzato il dopo Lotti, è il 20enne Luca Ulivi il nuovo assessore. "Profilo giovane per portare nuova energia" Nasce in Consiglio comunale il gruppo 'Pri-Lega': "Rimpasto in giunta? Mai dire mai" Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Meldola in sala Versari per il 'sì': "Un'opportunità unica per migliorare il sistema"... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati "Chi accusa non giudica". Ad Arezzo le ragioni del Sì al referendumLa Borsa Merci di Arezzo ha ospitato l'incontro pubblico dedicato alle ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia Un confronto netto... Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Riforma della Giustizia: Il sorteggio del CSM e il Giusto Processo - ORA Piemonte