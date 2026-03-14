Bassetti derubato a Milano | ladri usano tecnologia

Il virologo Matteo Bassetti è stato vittima di un furto in pieno centro a Milano, dove ha scoperto la propria auto scassinata dopo aver concluso una cena a Porta Venezia. I ladri hanno utilizzato strumenti tecnologici per entrare nel veicolo, lasciando poco spazio a indizi visibili. L’episodio è avvenuto durante le ore serali, in un’area molto frequentata.

Il virologo Matteo Bassetti ha subito un furto in pieno centro di Milano, trovando la propria auto scassinata dopo una cena a Porta Venezia. L’episodio, avvenuto il 14 marzo 2026, ha generato una forte reazione pubblica da parte dello stesso esperto sanitario, che ha utilizzato i social media per denunciare l’insicurezza nella città lombarda. L’infettivologo ha descritto come due valigie contenenti abbigliamento e calzature siano state sottratte dalla vettura parcheggiata in viale Majno, utilizzando tecniche di apertura elettronica tramite disturbo delle frequenze. La vicenda non è isolata ma si inserisce in un quadro più ampio di episodi simili riportati da altre figure pubbliche milanesi e italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Matteo Bassetti. . Grazie Milano. Grazie per il furto senza scasso. Complimenti a chi gestisce la sicurezza in questa città. Milano capitale europea della sicurezza - facebook.com facebook