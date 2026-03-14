Basket Passo falso della Golfo a Rapallo Landini sfida salvezza con Torino

La Golfo dei Poeti ha subito una sconfitta nel recupero contro la Next Step Rapallo, che si è imposta con il punteggio di 102-79. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha dominato l’incontro, lasciando i visitatori con poche possibilità di rimonta. La sfida si è disputata a Rapallo, con il risultato che influisce sulla classifica della squadra ospite.

Finisce male per la Golfo dei Poeti il recupero a Rapallo contro la Next Step, vinto 102-79 dal team di casa. Golfo in campo con: Di Benedetto M., Frione, Di Benedetto C., Beghé, Pignoli, Giacomazzi, Nardi, Cozma, Rizzotti e Carlini. Questa la classifica aggiornata in Divisione Regionale 1 ligure: Tigullio 42; Pegli e Varazze 32; Next Step Rapallo 30, Cus Genova 28; Ardita Juve 22; Pgs Auxilium 20; Riviera Imperia 18; Cogoleto, Golfo dei Poeti, Blue Sea Lavagna 16; Pro Recco 8; Seagulls Academy 6; San Remo 4. "Peccato – è l’amaro commento del playmaker Mattia Di Benedetto – perché il ritorno al successo su Varazze ci aveva risollevato e vincere questo match sarebbe stato importante in chiave salvezza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket. Passo falso della Golfo a Rapallo. Landini, sfida salvezza con Torino Articoli correlati Cbf Balducci, passo falso nella sfida salvezzaCbf Balducci 2 Il Bisonte Firenze 3 CBF BALDUCCI : Bonelli 5, Kokkonen 18, Crawford 6, Decortes 29, Piomboni 10, Mazzon 13, Caforio (l), Kockarevic 2. Landini, doppio passo falsoNext Biella 69 Landini 61 NEXT BIELLA: Rapano 3, Caligaris 0, Aimone 0, Badiane 2, Squizzato 17, Fracchia1 0, Roncarolo 3, Bamba 19, Hustak 4,... Tutti gli aggiornamenti su Basket Passo falso della Golfo a... Temi più discussi: Romano Basket passo falso con la Virtus Padova; News: Basket, DR1: passo falso allo scadere per Battipaglia in casa della Normanna Melfi; Virtus, il passo falso in casa con il Partizan costa caro: si allontana il treno play-in; Basket, la Virtus Cagliari riceve la capolista Sanga Milano. Basket serie B Interregionale. La Mens Sana prepara la gara con Genova. Buffo: Dopo il passo falso di Empoli dobbiamo concentrarci su noi stessi»Prosegue al PalaEstra la preparazione della Mens Sana in vista del ritorno in campo di domenica alle 18 in ... msn.com PASSO FALSO. Halley battuta nel finale a Termoli: Confusione nelle fasi chiave»Una partenza illusoria (fino al massimo vantaggio di +16), le difficoltà di fronte al ritorno dei padroni di casa, la risalita e poi il ko al rush finale: una partita sulle montagne russe quella che l ... sport.quotidiano.net Basket A2/M, Rimini vince all’ultimo respiro, Brindisi fuori dalla Coppa - facebook.com facebook IMPORTANTE VITTORIA DELL’OLIMPIA A una vittoria di distanza dalla zona play-in, battuto il Maccabi Tel Aviv nello scontro diretto: Josh Nebo MVP con una doppia-doppia da 19+10 #Basket #EuroLega #OlimpiaMilano x.com