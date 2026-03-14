Bari-Reggiana | probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi alle 15 allo stadio San Nicola si gioca Bari-Reggiana, partita valida per la 30ª giornata di Serie B. I biancorossi affrontano la Reggiana in uno scontro diretto importante nella lotta per evitare la retrocessione. La gara si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per ottenere punti fondamentali.

Le ultime dai due schieramenti in vista della gara della 30ª giornata di Serie B in programma sabato 14 marzo alle 15:00 al San Nicola Il Bari si prepara a una sfida che vale molto più di tre punti. Oggi pomeriggio, alle ore 15 allo stadio San Nicola, i biancorossi affronteranno la Reggiana nella gara valida per la 30ª giornata di Serie B, un altro delicatissimo scontro diretto nella corsa salvezza. La squadra di Moreno Longo, reduce dal pesantissimo 4-0 incassato sul campo del Pescara, è chiamata a una reazione immediata davanti al proprio pubblico dopo la debacle dell’Adriatico contro una diretta concorrente. Un risultato a cui hanno fatto seguito alcuni giorni di lavoro in ritiro a Matera. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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