Bari-Reggiana 4-1 | Rao trascina i biancorossi nello spareggio salvezza

Nel match della 30ª giornata di Serie B, il Bari ha battuto la Reggiana 4-1 allo stadio San Nicola. Moreno Longo aveva richiesto ai suoi una risposta dopo la sconfitta di Pescara e, in campo, i biancorossi hanno ottenuto la vittoria grazie a un gol di Rao e altri tre marcatori. La squadra di casa ha dominato l'incontro, portando a casa i tre punti.

Poker della squadra di Longo: apre Artioli, poi doppietta del gioiello 2006 e gol di Moncini. Nel finale gol della bandiera di Lusuardi Moreno Longo aveva chiesto una reazione ai suoi dopo la disfatta di Pescara e reazione c'è stata: il Bari piega 4-1 la Reggiana al San Nicola nel match della 30ª giornata di Serie B. Ai biancorossi, autori di una prova convincente, lo scontro diretto nella lotta per non retrocedere. Partita in discesa già dal 10' con la rete di Artioli che sblocca il risultato grazie a una deviazione. Poco dopo il quarto d'ora di gioco il raddoppio firmato da Rao, ancora a segno in avvio di ripresa, e poi la rete di Moncini. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Leggi anche: Reggiana travolta dal Bari nello scontro salvezza, l’urlo di protesta dei tifosi Contenuti e approfondimenti su Bari Reggiana 4 1 Rao trascina i... Temi più discussi: Bari-Reggiana 4-1: le pagelle dei biancorossi; Il Bari travolge la Reggiana: al San Nicola finisce 4-1; Serie BKT, Bari-Reggiana 4-1: il tabellino; Serie B 2025/26 - Bari - Reggiana 4-1 - Video. Bari travolge Reggiana 4-1 al San Nicola nella trentesima giornata di Serie BFRANCESCO LOIACONO - Una vittoria convincente per il Bari che supera 4-1 la Reggiana allo stadio San Nicola nella trentesima giornata di Serie B, consolidando la propria posizione in classifica e mo ... giornaledipuglia.com Serie B, Diretta Bari Reggiana, streaming video tv: in palio c'è una partita di importanza vitale per evitare la retrocessione (14 marzo 2026)Serie B, Diretta Bari Reggiana, streaming video tv: in palio c'è una partita di importanza vitale per evitare la retrocessione (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Il direttore sportivo della Reggiana commenta il tonfo di Bari e conferma mister Rubinacci: “Non è in discussione”. Lunedì squadra in ritiro per preparare il turno infrasettimanale facebook Calcio, il Bari batte la Reggiana 4-1 e rivede la zona play out. Decisivo il funambolo biancorosso Rao autore di una doppietta #ANSA x.com