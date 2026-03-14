Barcellona-Siviglia | formazioni statistiche e anticipazioni

Il prossimo incontro tra Barcellona e Siviglia si svolgerà al Camp Nou domenica, con il Barcellona che cerca di riscattare la sconfitta subita all'inizio della stagione contro il Siviglia. La partita vedrà le formazioni ufficiali, e sono state pubblicate alcune statistiche e anticipazioni sui pronostici e le probabili strategie delle due squadre. L'evento è molto atteso dai tifosi di entrambe le compagini.

2026-03-13 16:59:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Barcellona spera di vendicare la sconfitta subita contro il Siviglia all’inizio della stagione, quando domenica la capolista della Liga ospiterà gli uomini di Matías Almeyda al Camp Nou. La sconfitta per 4-1 dei Blaugrana in casa del Ramon Sanchez Pizjuan a ottobre è una delle uniche quattro subite dal Barça in campionato in questa stagione. La squadra di Hansi Flick ha quattro punti di vantaggio sui rivali storici del Real Madrid nella corsa al titolo, ma quel divario potrebbe essere ridotto a uno prima dell’inizio dello scontro di domenica. Sabato il Real affronterà l’Elche in una partita in cui ci si aspetta che prevalga, e il Barça saprà che non avrà vita facile contro il Siviglia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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