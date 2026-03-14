Barbagallo | primarie in Sicilia per scegliere il candidato governatore del centrosinistra

Il Partito Democratico in Sicilia ha convocato la direzione regionale a Niscemi per discutere delle primarie che sceglieranno il candidato governatore del centrosinistra. La riunione si svolge in un momento in cui si stanno definendo le candidature e le strategie per le prossime elezioni regionali. La decisione di organizzare le primarie è stata comunicata ufficialmente dal segretario regionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Pd riunisce la direzione regionale a Niscemi per sostenere la comunità locale. Il Partito democratico siciliano ha riunito la propria direzione regionale a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con l’obiettivo di mostrare la vicinanza del partito e dei suoi dirigenti alla comunità locale. A spiegare il significato della scelta è stato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenuto durante i lavori della direzione del partito. Secondo Barbagallo, la decisione di riunirsi proprio a Niscemi nasce dalla volontà di manifestare concretamente il sostegno del Pd ai cittadini del territorio, in un momento segnato da polemiche e tensioni legate alla gestione della sanità regionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Barbagallo: primarie in Sicilia per scegliere il candidato governatore del centrosinistra Articoli correlati Barbagallo (Pd), in Sicilia primarie per il candidato governatore. Direzione regionale del partito a Niscemi«Abbiamo ritenuto doveroso riunire a Niscemi la direzione regionale del Pd siciliano per testimoniare la vicinanza di tutto il partito, dei suoi... Primarie Senigallia, vince Romano: sarà il candidato del centrosinistraSenigallia, 11 gennaio 2026 – Comunali 2026, sarà scontro Olivetti – Romano, è lui il candidato a sindaco del centrosinistra. Approfondimenti e contenuti su Barbagallo primarie in Sicilia per... Barbagallo (Pd), in Sicilia primarie per il candidato governatoreAbbiamo ritenuto doveroso riunire a Niscemi la direzione regionale del Pd siciliano per testimoniare la vicinanza di tutto il partito, dei suoi dirigenti alla comunità niscemese. (ANSA) ... ansa.it Pd, Barbagallo: In Sicilia le primarie per la scelta del candidato governatoreIn questi mesi il PD si è fatto promotore - a livello regionale - di riunire le forze politiche del centrosinistra, del campo progressista. Abbiamo iniziato a discutere sulle prossime elezioni ammini ... rainews.it