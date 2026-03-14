Secondo un’indagine pubblicata da Reuters, il nome di Banksy è stato ufficialmente collegato a Robin Gunningham, cittadino di Bristol. La scoperta arriva dopo l’arresto avvenuto a New York, mentre gli avvocati dell’artista hanno lanciato un allarme sulla sua sicurezza. La rivelazione ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra chi segue da vicino le vicende di questa figura misteriosa.

L’agenzia di stampa Reuters ha pubblicato i risultati di una vasta indagine che i dentifica ufficialmente il celebre street artist Banksy in Robin Gunningham, cittadino originario di Bristol. Attraverso il recupero di una confessione scritta risalente a un arresto avvenuto a New York nel 2000 e l’analisi di testimonianze raccolte tra l’Ucraina e la Giamaica, i giornalisti hanno ricostruito il percorso dell’uomo dietro lo pseudonimo più famoso del mondo. Nonostante le smentite legali, la mole di prove documentali sembra tracciare un profilo definitivo che smentisce anni di speculazioni e teorie alternative. Il murale di Banksy (fonte: Banksy Instagram) Per decenni, l’identità di Banksy è stata l’enigma meglio custodito del mercato dell’arte globale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Banksy non è più anonimo: il nome, l’arresto a New York e l’allarme dei legali: “Ora l’artista è in pericolo”

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