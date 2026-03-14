Banda si accascia a terra durante Napoli-Lecce | le condizioni del calciatore e il racconto di Conte

Durante i minuti finali di Napoli-Lecce, il calciatore ospite Lameck Banda si è improvvisamente accasciato a terra dopo aver ricevuto un colpo. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, e l'allenatore del Lecce ha commentato quanto accaduto, fornendo dettagli sulle condizioni del giocatore. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o sugli sviluppi successivi è stato comunicato.

Attimi di apprensione durante i minuti finali di Napoli-Lecce, quando il calciatore ospite, Lameck Banda, si è accasciato a terra dopo un colpo subito. Immediati i soccorsi in campo, con il calciatore che ha lasciato il terreno di gioco in barella, prima di essere trasportato in ospedale in ambulanza per accertamenti. Il tecnico salentino Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa delle condizioni del suo calciatore, riferendo gli ultimi aggiornamenti: “Ha preso un brutto colpo, lì per lì è rimasto un po' traumatizzato. Si vede che è stata una bella botta, però credo che non ci sia niente di particolare. Forse lo terranno sotto osservazione, ma non credo che ci sono cose veramente importanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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